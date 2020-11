‘Meu marido gastou R$ 120 mil para me ajudar a parecer a Barbie’

Uma jovem de Cambridgeshire, na Inglaterra, revelou nas redes sociais que seu marido já gastou o equivalente a R$ 120 mil em cirurgias plásticas para ajudá-la a ficar parecida com a Barbie.

Charlie Phillips, de 26 anos, já fez duas aplicações de seios, preencheu os lábios, as bochecha e a mandíbula, fez alinhamento dos dentes e aplicação de botox, e está planejando mais plásticas para se aproximar da aparência almejada.

Segundo ela, tudo começou com uma cirurgia que fez para corrigir uma escoliose, que a fez emagrecer muito e ficar com aparência de doente. A partir dali, ela resolveu que se transformaria na mulher mais bonita que conhecia, a Barbie.

Ela também tatuou as sobrancelhas e os lábios para parecerem mais cheios, completando o visual.

LEIA TAMBÉM:

"Eu me sinto mais atraente e mais confiante quando tenho longos cabelos loiros, bronzeado, maquiagem e preenchimentos."

Charlie é casado com Ross há cinco anos e disse que o marido adorou sua transformação. (Com The Sun)