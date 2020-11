Vídeo: casal reforma casa e encontra 66 garrafas de uísque avaliadas em 5 mil reais cada

Um casal se surpreendeu ao encontrar 66 garrafas de uísque da época da Lei Seca (1920 – 1933) escondidas nas paredes e no chão de sua casa. O caso aconteceu em um vilarejo no interior do estado de Nova York, nos Estados Unidos.

Segundo o Daily Mail, Nick Drummond e Patrick Bakker compraram a casa no final do ano passado. Eles já haviam sido foram informados que o imóvel pertenceu a “um barão alemão sem filhos que começou a contrabandear na década de 1920."

Reprodução / Daily Mail

Os dois pensavam que tal história não passava de uma lenda urbana. Entretanto, ao iniciarem uma reforma na residência de 105 anos de idade, eles descobriram bebidas alcoólicas escondidas nos espaços entre as paredes e o chão.

Drummond declarou que estava removendo o rodapé do hall de entrada quando encontrou as garrafas de uísque embrulhadas em papel pardo: “De repente, toda a história do contrabandista fez sentido.”

Ele compartilhou o vídeo que registrou o momento de descoberta em sua página do Instagram, que logo atraiu milhares de novos seguidores.

Foi descoberto um total de 66 garrafas de uísque, todas elas da marca escocesa ‘Old Smuggler Gaelic’, que continua sendo produzida até hoje. Cada garrafa está avaliada em mil dólares – ou R$5.300, na cotação atual da moeda brasileira.

O vilarejo de Ames, onde aconteceu o caso, está localizado no caminho de Nova York à fronteira canadense, tornando-o um lugar perfeito para contrabandistas que podem ter trazido álcool ilegal do seu vizinho do norte.