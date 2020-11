Cearense paga R$ 160 para conhecer o Grand Canyon e se frustra: "em Quixadá tem tudo isso"

Nos anos 1950, o escritor Nelson Rodrigues criou a expressão 'complexo de vira-lata' para definir, em suas próprias palavras, "a inferioridade em que o brasileiro se coloca, voluntariamente, em face do resto do mundo."

Até hoje, as ideias de que 'tudo no Brasil é ruim' e de que 'tudo fora do Brasil é bom' continuam bastante comuns entre nós. Ou melhor: entre quase todos nós.

Recentemente, viralizou nas redes sociais o vídeo de um cearense frustrado ao conhecer o Grand Canyon, uma das maiores atrações turísticas naturais dos Estados Unidos. Nas imagens, o rapaz reclama que pagou 30 dólares (ou 160 reais, na cotação atual da moeda brasileira) para entrar no parque natural e ver o famoso desfiladeiro esculpido pelo Rio Colorado.

"Em Quixadá tem tudo isso." – Comenta, em determinado momento da gravação, fazendo uma referência ao município localizado no sertão do Ceara, que possui belezas naturais como a Pedra da Galinha Choca.

"Tem até E.T. lá. E eu vim aqui feito besta." – Conclui. Veja o vídeo abaixo: