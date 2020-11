Argentinos propõem criação de nova nota de 10 pesos estampada com rosto de Maradona

A morte de Diego Maradona ressuscitou uma ideia antiga na Argentina: a criação de uma nova nota de 10 pesos estampada com o rosto do gênio do futebol.

Nas redes sociais, inclusive, já começou a circular uma montagem mostrando como seria a tal nota: uma foto de Maradona vestindo a camisa albiceleste na Copa do Mundo de 1986, sua assinatura e o troféu da FIFA.

Segundo o Clarín, a imagem foi postada originalmente no Twitter, onde acumulou mais de 16 mil curtidas. Entretanto, usuários da rede social divergiram em relação ao valor da nota.

O número 10 seria uma homenagem ao número da camisa que o jogador vestiu durante toda a sua carreira. No entanto, devido à inflação que ronda a Argentina, a nota de 10 pesos equivale a apenas a 66 centavos de Real e é provável que desapareça nos próximos anos.

Logo, outras pessoas defendem que seja criada uma nota de 10.000 pesos, o que equivaleria a 659 reais, exclusivamente para que o rosto de Maradona seja estampado.

Atualmente, quem ilustra a nota de 10 pesos é Manuel Belgrano, criador da bandeira da Argentina e um dos principais heróis na luta pela independência do país.