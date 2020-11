Carro personalizado com velocímetro de Hitler gera revolta na internet

Um homem gerou revolta ao tentar vender um carro equipado com um velocímetro personalizado com uma imagem de Adolf Hitler. O caso aconteceu na cidade de São Francisco, na Califórnia.

Segundo o Daily Mail, o Volkswagon Golf está sendo anunciado no site americano de classificados Craigslist por 4 mil dólares (ou 21 mil reais, na cotação atual da moeda brasileira). No anúncio, o vendedor (que não foi identificado), afirma que a embreagem do veículo está em boas condições e que seus freios foram substituídos recentemente.

Reprodução / Daily Mail

Entretanto, ele chama a atenção para o seu velocímetro personalizado, em que o ditador alemão faz uma saudação nazista quando você acelera: "O preço está baixo, mas espero que o seu velocímetro exclusivo seja apreciado."

Reprodução / Daily Mail

A página do Facebook ‘Stop antisemitism’ (ou ‘pare com o antissemitismo’, em tradução livre para o português) publicou: “O que diabos há de errado com as pessoas?' Um homem de São Francisco colocou o seu veículo VW para venda equipado com velocímetro do Hitler!”

Um usuário da rede social se irritou: “Quase inconcebível que alguém possa ser tão estúpido. Quase.” Uma outra usuária acrescentou: "O cara tem problemas sérios. E qualquer que seja a empresa que fabrica isso deve ser fechada.” Um terceiro concluiu: “Tanta ignorância em uma pessoa.”

