Vídeo registra momento em que pássaro ataca repórter que estava prestes a entrar ao vivo

Fazer uma participação ao vivo em um jornal pode ser uma tarefa difícil para muitos repórteres, isso não somente pelo nervosismo, mas também por alguns empecilhos que podem aparecer antes, durante ou depois da transmissão.

Ontem (26) uma situação que aconteceu em um jornal australiano reforçou esta informação, um repórter foi atacado por um pássaro poucos segundos antes de entrar ao vivo. Assista abaixo o vídeo.

SWOOPING SEASON: Senior reporter @Brett_McLeod fell victim to a swooping magpie just moments before tonight's LIVE cross. #unflappable #9News pic.twitter.com/ZFSrVTR3ze — 9News Melbourne (@9NewsMelb) October 26, 2020

De acordo com informações do portal Hindustan Times, esta situação que aconteceu com o repórter Brett McLeod é comum, principalmente porque o pássaro pega (que se vê nas imagens) é conhecido por seus ataques a humanos.

Para evitar casos como este, as pessoas utilizam guarda-chuvas ou até mesmo protetores de cabeça, para se protegerem dos pássaros.

Sobre o repórter, ao que tudo indica está bem e não teve nenhum ferimento grave.

O vídeo, divulgado recentemente, chamou a atenção de diversos internautas e já conta com mais de 20 mil visualizações e diversos comentários.