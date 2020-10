Não era um bicho de pelúcia? Guaxinins invadem agência bancária na Califórnia

Um fato considerado inusitado aconteceu recentemente em uma agência bancária localizada na Califórnia, Estados Unidos. Um homem que estava utilizando o caixa eletrônico avistou dois guaxinins que haviam “invadido” o local.

Segundo informações do site Bored Panda, o homem informou em entrevista que acreditava se tratar em um primeiro momento de um bicho de pelúcia, mas logo percebeu que não.

Para resolver a situação, o time de proteção animal “Peninsula Humane Society da SPCA” foi acionado. Ao chegar ao banco, gastaram ainda cerca de 10 minutos até conseguirem de fato capturar os animais.

Brincando com a situação, Buffy Martin Tarbox, gerente de comunicações da SPCA, em entrevista, relatou: “Não é todo dia que uma organização de defesa animal é chamada para lidar com uma invasão de banco, mas como os ladrões de banco eram bandidos mascarados do tipo selvagem, éramos de fato os mais apropriados”.

Sobre a forma como conseguiram acessar a parte interna da agência, Buffy explica que do lado de fora haviam marcas de pegadas de lama em uma árvore, o que pode ter contribuído para o acesso por meio dos dutos de ar.

No local, os animais causaram uma pequena bagunça de papéis, além de quebrarem algumas placas no teto e derrubarem um computador, explicou o gerente.

Por fim, os Guaxinins foram retirados da agência e receberam o destino adequado.