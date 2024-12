VÍDEO: Mulher invade hospital e dá 30 facadas em paciente que estava em maca; vítima sobreviveu

Câmeras de segurança registraram o momento em que uma mulher invadiu um hospital e atacou um paciente que estava em uma maca com pelo menos 30 facadas, em Quedas do Iguaçu, no Paraná. O homem já tinha sido internado após ser atacado por ela, que tentou matá-lo mais uma vez na unidade de saúde. Apesar dos ferimentos, a vítima sobreviveu. Já a autora do crime foi presa.

Veja as imagens publicadas pelo portal “Metrópoles” (ATENÇÃO: Cenas fortes):

O caso ocorreu na noite da última terça-feira (3), no Hospital Municipal de Quedas do Iguaçu. As imagens mostra quando a mulher, que vestia uma blusa rosa, entrou no corredor e foi direto até a maca, onde o homem estava após ter sido socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pois tinha sido ferido por ela em outro local.

Logo, a agressora começou a esfaquear a vítima, que tentava se defender, enquanto outras pessoas que estavam no hospital se afastaram, assustadas. A ação durou cerca de um minuto.

O paciente foi socorrido com ferimentos na cabeça, no peito e pescoço e precisou ser transferido para o Hospital Universitário de Cascavel. Apesar das lesões, ele sobreviveu e está fora de perigo.

A Polícia Militar foi acionada e prendeu a mulher em flagrante. Na delegacia, ela contou que o homem é seu amigo e que eles pretendiam dividir o aluguel de um imóvel. Porém, ele teria tentado agarrá-la e a ameaçou para manter um relacionamento, o que a fez o esfaquear pela primeira vez. No entanto, ela não se deu por satisfeita e foi até o hospital, onde o feriu ainda mais.

A agressora, que não teve o nome revelado, vai responder por tentativa de homicídio. Ela permaneceu presa.