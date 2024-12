Homem de 43 anos tenta agarrar mulher à força e é agredido e esfaqueado em MG

Na madrugada desta quarta-feira, dia 04 de dezembro, um homem, de 43 anos, foi agredido e esfaqueado após tentar agarrar uma mulher à força, em Itaúna, município do estado de Minas Gerais.

De acordo com informações do portal G1, o caso aconteceu em uma ocupação irregular, no bairro Universitário, por volta de 2 da manhã. A Polícia Militar foi informada que um homem ferido havia dado entrada no hospital.

Nas imediações, os militares encontraram uma mulher, de 35 anos, que contou que o homem esteve na casa dela e tentou abraçá-la no intuito de beijá-la à força por três vezes.

Ela disse que recusou a investida e o homem foi colocado para fora do local por outro rapaz, de 31 anos. Um outro homem, de 29 anos, e o rapaz, então passaram a agredir o suspeito de assédio. Ainda de acordo com a Polícia Militar, um dos agressores desferiu facadas no homem.

Mesmo ferido, ele conseguiu sair do local e foi até as proximidades de uma empresa, sendo socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O homem foi encaminhado para uma unidade hospitalar, onde segue internado. Já os dois agressores, que têm passagens criminais, foram detidos e conduzidos para a delegacia.