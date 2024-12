VÍDEO: Homem é flagrado tentando tirar vestido de mulher em beco em plena luz do dia

Em um caso chocante, um homem foi flagrado em plena luz do dia tentando abusar sexualmente de uma mulher no último domingo (1º/12). O crime foi registrado no Distrito Federal.

Como detalhado pelo site Metrópoles, câmeras de segurança flagraram a ação do indivíduo, por volta das 8h40 da manhã, na região de Ceilândia.

Ele espera a vítima passar por um local vazio e, de repente, ataca a mulher, tentando tirar o vestido dela.

A moça, então, tenta se desvencilhar do abusador, que empurra a vítima e foge. A mulher se desequilibra e vai ao chão.

Logo depois, ela se levanta, se ajeita e parece olhar para ver se o criminoso realmente foi embora do local.

Ainda de acordo com as informações, moradores da Expansão do Setor O dão conta que não é a primeira vez que o homem ataca mulheres na região. Confira o flagrante:

