Jovem de 18 anos briga com homem em festa e, para se vingar, mata a mãe dele a facadas em MG

Na última terça-feira, dia 03 de novembro, um jovem, de 18 anos, foi preso por matar a mãe de um homem por vingança após briga em uma festa, no povoado de Levinópolis, em Januária, município do estado de Minas Gerais situado na região do Médio São Francisco. As informações são do portal G1.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram até a residência depois de serem acionados por meio de uma ligação e encontraram a vítima, de 66 anos, identificada como Beatriz Rodrigues Cardoso, morta em cima de uma cama.

Durante a ocorrência, testemunhas contaram aos policiais que o suspeito do crime e o irmão dele se desentenderam durante uma festa de aniversário, e que um homem, ao tentar intervir, acabou acertando um soco no jovem.

Ainda de acordo com os relatos, o suspeito não gostou da intervenção e ameaçou o homem de morte. Após rastreamento, ele foi encontrado no povoado de Tocantis.

Suspeito confessa o crime

Ao ser questionado pela polícia, o jovem teria confessado que matou a idosa e confirmado que teve uma confusão com o irmão dele e que por causa disso, o filho da vítima o atingiu com um soco.

Para se vingar, ele então foi até a casa do homem e encontrou a mãe dele. No local, o suspeito se armou com uma faca que estava sobre a mesa e esfaqueou a mulher. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia do município.

A perícia esteve na residência e constatou aproximadamente seis perfurações no corpo da vítima. De acordo com a polícia, o suspeito já tem passagem por ameaça, atrito verbal e porte ilegal de arma branca.

