Homem ameaça e persegue mãe e padrasto com espingarda calibre 20 e é preso no MT

No último domingo, dia 01 de dezembro, um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso após ameaçar e perseguir a mãe e o padrasto com uma espingarda, em Alto Paraguai, município do estado de Mato Grosso, localizado a cerca de 200 quilômetros de Cuiabá. As informações são do CNN Brasil.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes realizavam um patrulhamento na cidade quando foram informados que, após uma confusão familiar, um casal havia sido ameaçado por um homem.

Os policiais militares encontraram o padrasto do suspeito, de 47 anos, que relatou que o enteado havia ingerido bebidas alcoólicas e agredido a própria companheira.

Neste momento, ele e a esposa, que é mãe do suspeito, tentaram intervir e socorrer a vítima. No entanto, o homem agrediu o padrasto e ameaçou atirar contra ele e a mãe, de 70 anos.

O suspeito chegou a perseguir as vítimas com a espingarda calibre 20, mas voltou para casa. No local, ele foi abordado e preso. A arma também foi apreendida pela PM.

Um jovem, de 27 anos, é suspeito de ter matado o próprio pai, em Caçapava, município do interior do estado de São Paulo. O crime aconteceu no último sábado, dia 30 de novembro, por volta das 13h, na área rural do município.

O suspeito foi indiciado pelo crime de homicídio. Porém, o Boletim de Ocorrência não informa se ele foi preso preventivamente. As informações são do G1.

Ainda de acordo com o documento policial, os agentes da polícia chegaram à casa da família e encontraram o pai do jovem, de 48 anos, já sem vida. No local, estavam presentes o suspeito de ter cometido o crime e a ex-mulher da vítima.

O boletim de ocorrência informa que, segundo informações colhidas pelos policiais no local, o pai teria entrado na casa sem autorização e começou a discutir com os moradores.

Ele teria tentado agredir o filho com uma enxada, mas foi impedido pelo rapaz e pela ex-mulher. O suspeito então teria conseguido pegar a enxada das mãos do pai e, quando ele caiu no chão, teria pisado na cabeça dele.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para fazer o socorro. No entanto, quando os policiais chegaram ao local, o homem já se encontrava morto. A perícia técnica estatal também foi acionada para realizar o trabalho necessário.