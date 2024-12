VÍDEO: Jovem é rendida por criminoso armado e estuprada no meio da rua, na Grande São Paulo

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que uma jovem de 23 anos foi abordada por um homem armado e estuprada no meio da rua, na Vila Nova Bonsucesso, em Guarulhos, na Grande São Paulo. A vítima estava voltando para casa a pé, após sair da casa de uma amiga, quando o suspeito se aproximou e disse que estava de “saidinha” da prisão. Inicialmente ela pensou que se tratava de um roubo, porém, o criminoso cometeu a violência sexual.

Veja o vídeo abaixo (ATENÇÃO: Imagens fortes):

O caso aconteceu na madrugada do último domingo (1º). A jovem caminhava pela via pública, quando percebeu que o homem atravessou a via pública e foi em sua direção. Ele portava uma faca e a rendeu, dando sinais de que se tratava de um roubo. Foi quando disse que estava de “saidinha” da prisão.

O vídeo mostra quando ele a obrigou a caminhar com ele até a Rua Piauí, onde a levou até um local sem iluminação e a estuprou. A jovem conta que o agressor disse que “só queria prazer” e, após a violência sexual, a mandou ir embora sem olhar para trás.

A vítima procurou o 7º Distrito Policial de Guarulhos, onde o caso foi registrado como estupro. Ela foi encaminhada para o exame de corpo de delito e atendimento médico. As imagens de câmeras de segurança são analisadas pelos investigadores, que buscam identificar o criminoso.

Até a manhã desta quinta-feira (5), no entanto, o homem ainda não tinha sido preso.