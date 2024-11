Professor de jiu-jítsu preso por suspeita de estupro de vulnerável iria fugir para Dubai, diz delegado

Alcenor Alves, 56 anos, treinador de jiu-jitsu preso em Balneáreo Camboriú no último sábado (23), suspeito de estupro de vulnerável e exploração sexual, planejava fugir para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A informação foi dada nesta segunda (25) pelo delegado-geral Ulisses Gabriel.

Alves participava de uma competição na cidade litorânea catarinense quando foi surpreendido pela polícia. Há contra ele um pedido de prisão temporária de 30 dias expedido pela Justiça do Amazonas na sexta (22).

Em nota, a escola de jiu-jitsu em que ele atua lamentou o caso e afirmou que aguarda o desenrolar da Justiça e que não compactua com os fatos se forem confirmados.

O processo corre sob sigilo, por envolver menores de idade, mas o pedido de prisão cita que ele teria se aproveitado de sua posição como professor de jiu-jitsu para abusar de crianças e adolescentes desde 2014, “havendo possibilidade de tais crimes estarem sendo perpetrados ainda atualmente”.

A decisão cita que a prisão foi pedida por conta da “iminente possibilidade de fuga do representado e o risco à obtenção da prova e coação das vítimas”.

Confira a íntegra da nota emitida pela escola onde ele trabalha:

“Diante das notícias e dos últimos acontecimentos que envolveram o nosso diretor técnico de alto rendimento Alcenor Alves e da nossa escola, viemos ao público e a comunidade do JIU-JITSU informar que estamos no mercado desde 03/2017 e sempre pautamos pelos pilares e princípios do jiu-jitsu, a nossa escola é referência no ensino da formação de campeões, hoje a escola conta com um corpo de 6 (seis) professores graduados entre a faixa marrom e preta que trabalham diariamente no ensino do jiu- jitsu e nunca fomos alvo de denúncias sobre qualquer fato que venham denegrir ou ameaçar a integridade das pessoas. Somos uma escola em pleno crescimento no esporte que preza inclusive a integração das famílias diariamente próximo ao nosso tatame.

Lamentamos profundamente o ocorrido, estamos aguardando o desenrolar da justiça para que caso seja confirmado as denúncias o responsável que praticou os crimes seja punido no rigor da lei.”