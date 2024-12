Não esqueça o guarda-chuva! São Paulo terá dia nublado e chuvoso

A terça-feira já começou com chuva fraca na maior da cidade de São Paulo e deve permanecer chuvoso durante todo o dia, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura.

A temperatura cai durante o dia e não deve passar dos 22º C durante todo o dia.

Segundo o CGE, a chegada de uma frente fria ao litoral no começo da semana trouxe chuva moderada e forte para toda região metropolitana. Assim como ontem, para hoje também são esperada chuva volumosa durante o dia, com risco de alagamento e ventos fortes.

Na quarta-feira, a chuva perde força e o dia deve ser marcado por pancadas isoladas, mas a temperatura cai ainda mais, dando uma trégua ao calor intenso, com a madrugada marcando 17ºC e a máxima do dia em apenas 20ºC.

FRENTES FRIAS

Apesar de ser um mês de calor intenso, o mês de dezembro deverá ser marcado pela passagem de 4 ou 5 frentes frias durante o mês de dezembro, com a duas primeiras sendo observadas já na primeira quinzena do mês, de acordo com dados da Climatempo.

O deslocamento dessas frentes, segundo a meteorologia, combinadas com circulações de vento em diferentes níveis, vai criar corredores de umidade que trarão muita chuva para todo o estado.