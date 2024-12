SP: Saiba como fica a noite desta segunda-feira na cidade após chuva intensa, segundo CGE

Apesar do tempo abafado, moradores de São Paulo foram surpreendidos por uma forte chuva na cidade nesta segunda-feira, 2 de dezembro. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura, todas as regiões do estado entraram em estado de atenção para alagamento a partir das 13h.

ANÚNCIO

No entanto, o estado de alerta foi encerrado pelo CGE pouco mais de uma hora depois. Mas, como fica a noite desta segunda-feira na cidade?

Ainda de acordo com o CGE, a noite começa com céu nublado, sensação de tempo abafado e previsão de chuvas nas próximas horas.

Segundo estações meteorológicas automáticas do CGE, os termômetros marcam 24°C em média. Na madrugada, a mínima pode chegar aos 18°C. A umidade relativa do ar oscila em torno de 83%.

Nas próximas horas, incluindo a noite e a próxima madrugada, a previsão é de chuva de até forte intensidade, devido a áreas que se deslocam do interior para a capital paulista associadas a chegada de uma frente fria ao litoral paulista.

Existe também potencial para quedas de árvores, formação de alagamentos intransitáveis, bem como deslizamentos de terra, desabamentos e transbordamentos de rios e córregos da região.

Leia também:

ANÚNCIO

Jovem de 27 anos é indiciado pelo crime de homicídio contra o próprio pai no interior de SP

Motorista de 22 anos atropela e mata ciclista na rodovia Presidente Dutra, em São Paulo

E como amenizar os efeitos dos alagamentos?

O CGE recomenda algumas das medidas simples a seguir:

- Evite transitar em ruas alagadas;

- Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas;

- Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda;

- Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios;

- Planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas;

- Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) através do número 156 ou entre no site da CET para saber como está o trânsito nas principais vias.