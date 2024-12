Motorista de 22 anos atropela e mata ciclista na rodovia Presidente Dutra, em São Paulo

Um motorista embriagado atropelou e matou um ciclista na madrugada desta segunda-feira, 02 de dezembro, na Rodovia Presidente Dutra, em São Paulo. Conforme informações do G1, o acidente aconteceu na altura do km 230, no sentido Rio de Janeiro. O estado de embriaguez do condutor foi confirmado com o teste do bafômetro.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o motorista de 22 não se opôs a realizar o teste do bafômetro, que confirmou presença de álcool em nível acima do permitido por lei. Diante do resultado o homem foi preso em flagrante e encaminhado ao 73º Distrito Policial (DP), no Jaçanã.

A vítima, que não teve a identidade revelada, não resistiu aos ferimentos e foi declarada morta no local do acidente. Por sua vez, o caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.