Ciclista é atropelado por Porsche na Zona Oeste de São Paulo

Na manhã do último domingo, dia 01 de dezembro, um jovem ciclista de 23 anos foi atropelado por um Porsche na Zona Oeste de São Paulo. De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso foi registrado na Avenida Pedroso de Morais, em Pinheiros.

Conforme publicado pelo G1, o ciclista foi socorrido e encaminhado ao Hospital das Clínicas para atendimento médico. Sua identidade não foi divulgada até o presente momento, bem como informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

Motorista foi liberado

Diante da situação, o motorista do Porsche não saiu do local e se disponibilizou para fazer o teste do bafômetro. Em nota emitida pela SSP, foi confirmado o resultado do teste como sendo negativo. O motorista foi liberado após prestar depoimento à polícia.

“O motorista do Porsche permaneceu no local e realizou o teste do bafômetro, que resultou negativo. Ele foi conduzido à delegacia, onde prestou depoimento e foi liberado em seguida”, diz a nota.

O caso foi registrado na 14° DP (Pinheiros) como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e a perícia foi acionada.