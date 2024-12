Policial aposentado troca tiros com guardas municipais e acaba ferido após briga no litoral de SP

Uma discussão envolvendo um policial civil aposentado terminou em troca de tiros com a guarda municipal em São Vicente, no litoral de São Paulo. De acordo com reportagem do G1, o idoso, de 61 anos, foi socorrido e internado em um hospital da cidade, onde permanece sob escolta policial. O caso ocorreu no último domingo (1º).

Conforme o Boletim de Ocorrência referente ao caso, a confusão foi registrada na madrugada de sábado (30) para domingo, na Avenida Presidente Wilson, localizada no bairro Itararé. O aposentado teria se discutido com outros frequentadores de uma adega localizada nas proximidades, fato confirmado por uma testemunha que ficou ferida na troca de tiros.

Segundo a testemunha, de 17 anos, o idoso estaria aparentemente embriagado e cambaleando, quando esbarrou e derrubou a bicicleta de um dos clientes do local. Em meio a discussão, o policial aposentado sacou uma arma e disparou um tiro no chão. A testemunha acabou sendo ferida por estilhaços da bala e correu para o interior da adega, de onde ouviu o restante dos disparos.

Agentes recebidos com disparos

Após o início da confusão, uma equipe da GCM, que patrulhava a orla do Gonzaguinha, foi informada sobre a troca de tiros envolvendo um policial. Ao chegarem no local os agentes foram recebidos com novos disparos e revidaram atirando e baleando o aposentado. O homem foi socorrido e enviado ao Hospital do Vicentino, onde permanece internado sob escolta policial.

Segundo BO, a perícia foi acionada ao local da confusão e os envolvidos encaminhados para realizar exame residuográfico para identificar resíduos produzidos pelo disparo de arma de fogo. O caso foi registrado como tentativa de homicídio, lesão corporal decorrente de intervenção policial e legítima defesa.