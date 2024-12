Família vai ao velório errado e descobre que parente verdadeira não está morta, em SP

Um erro de identificação no Hospital Santa Casa de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, levou uma família a viver um momento de profunda angústia. Neide Rossi, de 73 anos, estava sendo velada por sua família quando descobriram, por meio do velório, que a pessoa que havia falecido não era ela, mas sim Neide Basso, de 81 anos. As informações são do Metrópoles.

ANÚNCIO

Ambas as mulheres estavam internadas na Santa Casa, quando Neide Basso faleceu no último sábado (30). No entanto, por engano, os familiares de Neide Rossi foram notificados sobre o falecimento de outra paciente, e o corpo de Neide Basso foi confundido com o de Neide Rossi, resultando na troca de velório.

O erro só foi identificado no momento em que a família de Neide Rossi estava preparando o funeral, quando perceberam que a pessoa que estavam velando não correspondia à sua parente. O caso gerou grande confusão e sofrimento para os envolvidos.

Leia mais:

Em resposta à situação, a Santa Casa de Ribeirão Preto divulgou uma nota oficial, na qual explicou que, nesta segunda-feira (2), as equipes de Psicologia e Clínica Médica se reuniram com os familiares para esclarecer os fatos.

O hospital afirmou que está tomando as “medidas cabíveis” e garantiu que está à disposição para acolher os familiares e oferecer o suporte necessário neste momento delicado.

A instituição também reforçou seu compromisso com a transparência e a humanização no atendimento, assegurando que todas as dúvidas serão esclarecidas e que a família afetada receberá o apoio devido.