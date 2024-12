Gritos de mulher morta por pitbull em SP foram ouvidos por vizinho; homem tentou arrastá-la para longe

Após ouvir os gritos de uma mulher sendo atacada por um cão da raça pitbull, em Ribeirão Preto, SP, um vizinho tentou salvá-la, mas não conseguiu. De acordo com informações do g1, o episódio aconteceu em um terreno na Avenida Caramuru, Vila Virgínia, Zona Oeste da cidade, na manhã do último domingo (1), às 11h. A vítima faria aniversário de 55 anos no dia seguinte.

De acordo com relatos das testemunhas, um vizinho de Roberta Vicentini Franco ouviu gritos e foi até o terreno, onde tentou ajudá-la. Segundo o depoimento, o homem tentou arrastar a vítima para longe do cão, apesar de não ter conseguido.

O pitbull estaria amarrado com uma corda grande, conforme informações do boletim de ocorrência. O documento ainda aponta que a corda estava presa à grade de uma casa abandonada dentro do terreno.

Assim que o Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) chegou ao local, a vítima já estava morta. O tutor do cão ainda não foi encontrado até a publicação deste artigo e a polícia investigará o caso.

