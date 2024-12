Cidade de São Paulo entra em estado de atenção para chuva intensa

Todas as regiões do estado de São Paulo entraram em estado de atenção para alagamento na tarde desta segunda-feira, a partir das 13h, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura. Os alertas valem também para as marginais Pinheiros e Tietê.

De acordo com o CGE, “áreas de chuva vindas do interior, formadas pela aproximação de uma frente fria, começam a atuar na capital paulista.”

Imagens de radar já mostram chuvas de moderadas a fortes em algumas áreas da zona leste, como na Mooca, Aricanduva e Vila Formosa.

De acordo com o CGE, as chuvas que caem sobre a cidade de São Paulo nesta segunda-feira serão acompanhadas de rajadas de ventos de até 60 km/h, condição que aumento o risco de quedas de árvores, deslizamentos, desabamentos e transbordamentos de rios e córregos.

Até as 14h, segundo dados do CGE, não havia pontos de alagamento intransitáveis na cidade.