Morte suspeita: polícia investiga caso de bebê achado sem vida em creche, na Zona Sul de SP

Bebê de oito meses morreu no Centro de Educação Infantil (CEI) Josefa Júlia, no Ipiranga, na Zona Sul de SP

Um bebê de oito meses morreu dentro do Centro de Educação Infantil (CEI) Josefa Júlia, no bairro Ipiranga, na Zona Sul de São Paulo, na segunda-feira (2). De acordo com a Secretaria Municipal da Educação, o menino estava dormindo, quando as professoras perceberam que ele estava sem os sinais vitais e acionaram o socorro. Apesar dos esforços, ele não resistiu. O caso é apurado pela Polícia Civil com morte suspeita.

Ainda segundo a secretaria, a auxiliar de enfermagem que atua na creche prestou os primeiros socorros e depois o bebê foi levado para uma Assistência Médica Ambulatorial (AMA) da região, mas ele teve a morte confirmada.

“A Secretaria Municipal da Saúde afirma que a criança recebeu as manobras de reanimação, mas, apesar dos esforços, não houve sucesso”, destacou a pasta, que ressaltou estar “consternada” com o falecimento do bebê.

A secretaria destacou, ainda, que “presta todo o apoio necessário à família por meio do Núcleo de Acompanhamento para a Aprendizagem, composto por psicólogos e psicopedagogos”.

O Conselho Tutelar foi acionado e a Diretoria Regional de Educação instaurou uma apuração após o registro do boletim de ocorrência.

O caso foi registrado como morte suspeita no 95º Distrito Policial. O corpo do menino foi encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito (SVO), onde deve passar por exames necropsiais.