Criança de apenas 1 ano morre após ser atingida por caminhão na Região Metropolitana de São Paulo

Na noite da última quarta-feira, dia 27 de novembro, uma criança, de apenas 1 anos, morreu após ser atingida por um caminhão, em Itaquaquecetuba, município do estado de São Paulo, localizado na Região Metropolitana. As informações são do portal G1.

Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP), o atropelamento ocorreu na Avenida das Monções.

A Polícia Militar foi acionada para atender uma vítima que tinha sido atropelada por um caminhão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado e confirmou a morte da criança.

Conforme informado pelo Corpo de Bombeiros, a mãe da vítima, que não teve a identidade divulgada, contou que a criança abriu a porta do carro e caiu entre as rodas dianteira e traseira, sendo atingida pelo caminhão.

A Prefeitura do município informou que o Samu atendeu a criança e que a morte foi constatada no local por esmagamento de crânio com fraturas.

Ainda de acordo com a SSP, o corpo da vítima foi levado para Instituto Médico Legal (IML) e o caso foi registrado na Delegacia de Itaquaquecetuba como atropelamento. A unidade policial solicitou perícia no local.

