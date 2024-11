Após ser atacada por cachorro, menina de 4 anos sofre ferimentos na cabeça e na perna em Glicério, SP

Na manhã do último domingo, dia 24 de novembro, uma criança, de apenas 4 anos, foi atacada por um cachorro e sofreu ferimentos na cabeça e na perna, em Glicério, pequeno município no interior do estado de São Paulo. As informações são do portal G1.

Segundo o boletim de ocorrência, a menina estava em um passeio com a família na casa dos tios, em um condomínio de ranchos, quando o ataque do animal, que não teve a raça divulgada, aconteceu. Ela mora no município de Birigui, localizado no noroeste paulista

O cão avançou sobre a criança, provocando diversos ferimentos. Ela então foi levada pelos familiares para o Pronto-Socorro do município, onde levou pontos na cabeça e na perna direita.

Ainda de acordo com o documento policial, os tios da menina alegaram que, anteriormente, o cachorro já havia atacado outras pessoas.

Até o momento, o tutor do animal não foi identificado. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e capturou o cão que, na sequência, foi encaminhado para um canil em Penápolis (SP).

ANÚNCIO

