Pitbull estoura porta de metal, ataca e mata pedreiro em Ribeirão Pires

Em mais um caso devastador de ataque de cães da raça Pitbull, um pedreiro foi atacado e morto enquanto trabalhava no quintal da casa dos donos do cachorro, nesta quinta-feira, em Ribeirão Pires, Grande São Paulo.

Nilton Nivaldo de Souza tinha 37 anos e havia sido contratado para reformar o imóvel dos donos do cachorro, e como o animal só obedece a seus tutores, havia sido trancado em um quarto nos fundos da residência, que fica no bairro da Represa.

Nivaldo estava colocando o piso do quintal quando o animal, enfurecido, conseguiu arrebentar a porta de metal e fugir, partindo para o ataque com toda a ferocidade. Um vizinho que presenciou o ataque ligou para o SAMU e para o dono da residência, mas quando o socorro chegou, juntamente com a Polícia Militar, o pedreiro estava caído em uma poça de sangue com várias marcas de mordida e morreu no local “em decorrência da hemorragia”, deixando dois filhos, de 13 e 15 anos.

A polícia realizou perícia no local e aguarda os laudos médicos. O tutor do cão, o irmão da vítima e os policiais que atenderam a ocorrência já foram ouvidos pelas autoridades. O caso foi registrado na Delegacia de Ribeirão Pires como morte suspeita, mas o tutor pode ainda ser indiciado por omissão de cautela de animal.

Nilton foi enterrado nesta sexta-feira, no Cemitério de Mauá.