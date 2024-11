Cães pitbull ‘escalam’ muro e atacam crianças de 11 e 12 anos em parquinho de São Paulo

Um novo ataque de cães da raça pitbull foi registrado em São Paulo, desta vez na Vila Guilherme, zona norte da cidade, nesta terça-feira, quando duas crianças que brincavam em um parquinho foram gravemente feridas pelos cachorros.

As crianças, uma menina de 12 anos e um menino de 11 brincavam na rua Roberto Caetano Maria Lenci, uma via sem saída, quando os animais surgiram, após escalar o muro de um terreno adjacente, onde vivem, e partiram para o ataque com ferocidade, segundo vizinhos que testemunharam o incidente.

De acordo a polícia, a menina sofreu ‘lesões lacerantes’ nos braços, mãos, cabeça e peito, e o menino foi atacado nas pernas e teve lesões mais graves.

A menina foi levada para a Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Guilherme e recebeu alta no mesmo dia. O garoto, em virtude das graves lesões que sofreu, permanece internado no Hospital Municipal Vereador José Storopolli, na zona norte, e seu estado de saúde é estável.

O dono dos cães não foi encontrado pela polícia até o momento. O caso foi registrado no 13º Distrito Policial, na Casa Verde, e o proprietário do terreno e tutor dos cães, assim que for identificado, vai responder por lesão corporal e omissão de cautela na guarda dos animais.

CASO GRAVE

Um caso grave de ataque de animais foi registrado no Rio de Janeiro, onde um catador de papelão de 60 anos foi atacado na rua e deve o rosto dilacerado pelos animais, necessitando submeter-se a uma cirurgia plástica.

Wagner Vieira Gomes ficou 17 dias internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), respirando por aparelhos, em função da gravidade dos ferimentos.