Veja como ficou rosto do catador que ficou desfigurado em ataque de pitbull após cirurgia

No início de outubro, o catador Wagner Vieira Gomes, de 60 anos, andava pelas ruas de Nilópolis, Baixada Fluminense, coletando material para vender quando foi atacado por dois cães da raça pitbull, que se soltaram, pularam o portão e morderam gravemente o idoso, sobretudo no rosto. A notícia é do jornal O Globo.

Ele foi socorrido por um motorista que conseguiu afastar os animais buzinando o carro, que também acionou o Samu. Com sérias lesões por todo o corpo, Wagner foi levado ao Hospital da Posse, em Nova Iguaçu. De acordo com o médico que o atendeu, ele tinha perda de tecido na orelha, boca, pálpebra, nariz e cartilagem e precisou passar por uma cirurgia de reconstrução facial que o manteve internado por mais de um mês.

Seu estado de saúde era tão grave que ficou 17 dias na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) respirando por aparelhos. “Com a pele que restou, conseguimos fechar as feridas no rosto dele!, explicou o cirurgião plástico Dr. Luciano Maldonado, em um procedimento que levou 5 horas.

Idoso teve o rosto reconstituído após ataque de pitbull (Reprodução)

Após semanas internado, Wagner recebeu alta e apesar das cicatrizes que marcarão seu rosto para o resto da vida, segue se recuperando física e emocionalmente do ataque, mas ainda está com medo de voltar a andar nas ruas.

Ele disse acreditar que os animais também sofriam maus-tratos e pede que os donos sejam responsabilizados. “Os donos do terreno também precisam ser responsabilizados pelo ocorrido. Até para que outras pessoas não sofram como eu.”