Homem de 32 anos é preso por porte ilegal de arma após atirar em dois cães da raça pitbull em Limeira, SP

Na noite do último domingo, um homem, de 32 anos, foi preso por porte ilegal de arma de fogo após atirar em dois cachorros da raça pitbull, em Limeira, município situado no Centro-Leste do estado de São Paulo. As informações são do portal G1.

Segundo a Polícia Militar, o homem, que é um ourives – profissional especializado em trabalhar ouro e outros metais preciosos –, disparou contra os cães na tentativa de separá-los durante ataque a outro animal em um rua da cidade.

As equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender ocorrência de disparo de arma de fogo por volta das 19h do domingo. Segundo o tutor dos pitbulls, que não teve a identidade divulgada, um dos animais escapou e atacou um outro cão na rua, que estava com uma criança.

Para separar os animais durante a briga, o ourives então atirou com um revólver calibre 38 contra os pitbulls. Ele disse à polícia que a arma estava em um veículo.

Um dos pitbulls teve um ferimento na perna e o outro ficou com uma bala alojada na região das costas. Eles foram levados pelo tutor para um veterinário.

Ainda de acordo com a polícia, o revólver, que estava sem numeração aparente, tinha duas munições intactas e duas já utilizadas.

O homem foi preso e levado para a Santa Casa de Limeira para a realização de exames cautelares.