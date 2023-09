Tragédia em escola: criança morre ao ser atingida por galho de árvore em parquinho, no ABC Paulista

Uma menina de 5 anos morreu após ser atingida por um galho de árvore enquanto brincava no parquinho de uma escola, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, na manhã desta segunda-feira (11). Conforme a prefeitura da cidade, a vítima chegou a ser socorrida por guardas municipais, mas não resistiu aos ferimentos. As aulas foram temporariamente suspensas.

O caso aconteceu na Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Lauro Gomes, que fica no bairro Rudge Ramos. A prefeitura lamentou a morte da aluna e destacou que o local onde houve o acidente foi isolado para os trabalhos de perícia da Polícia Civil.

“Foi oferecido, imediatamente, todo o apoio à família da vítima e uma ampla sindicância será realizada em torno das circunstâncias do acidente. Nenhum outro aluno foi atingido”, destacou a prefeitura. “O local foi isolado e as aulas serão suspensas para auxiliar na investigação”, ressaltou.

O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de São Bernardo do Campo.

Veja a nota da prefeitura na íntegra:

“A Prefeitura de São Bernardo lamenta profundamente a fatalidade ocorrida na manhã desta segunda-feira (11), na Emeb Lauro Gomes. Foi oferecido, imediatamente, todo o apoio à família da vítima e uma ampla sindicância será realizada em torno das circunstâncias do acidente. Nenhum outro aluno foi atingido. O local foi isolado e as aulas serão suspensas para auxiliar na investigação. A criança tinha 5 anos e o primeiro socorro foi prestado pela Guarda Civil Municipal (GCM) que fazia a segurança da unidade e prontamente encaminhou a vítima para a UPA Rudge Ramos.”

LEIA TAMBÉM: