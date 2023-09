Saiba quem era o executivo de SP que morreu em poço de cachoeira na Chapada dos Veadeiros

Executivo Alan Martins Campiteli, de 42 anos, morreu afogado no poço de uma cachoeira, em Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás (Reprodução/Redes sociais)

O executivo Alan Martins Campiteli, de 42 anos, morreu afogado no poço de uma cachoeira, em Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Morador de São Paulo, ele estava passeando no local com um grupo de familiares e amigos, quando teria mergulhado e não conseguiu retornar à superfície. A Polícia Militar foi acionada e auxiliou na operação de resgate, mas a vítima já tinha sido retirada da água sem vida.

O caso aconteceu na última sexta-feira (8), em um conjunto de cachoeiras na Fazenda dos Macaquinhos. Conforme relatado por testemunhas, o executivo se afogou em uma área de difícil acesso. Os policiais chamaram o Corpo de Bombeiros, que precisou improvisar e construir uma espécie de maca para fazer o transporte da vítima.

O afogamento ocorreu na Cachoeira do Encontro, que tem sete metros de profundidade. Para a retirada do corpo do local, a operação levou pelo menos seis horas.

Em seguida, ele foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Formosa, cidade goiana que fica no Entorno do Distrito Federal, que deve atestar quais as causas da morte.

Quem era o executivo?

Alan Martins Campiteli era formado na área de gestão da cadeia de suprimentos e logística e tinha MBA em gestão empresarial. Ele trabalhava há 10 anos em uma empresa do setor de logística, sediada na capital paulista.

Nas redes sociais, ele dizia ter bastante influência no setor em que trabalhava, no qual era um “experiente negociador”. Ele destacava ser “prático e técnico, com foco em busca de resultados”.

