VÍDEO: Parte de teto desaba dentro de escola estadual na Zona Norte de SP; aluna ficou ferida

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra os estragos dentro da Escola Estadual Professor Antônio José Leite, na Vila Amélia, na Zona Norte de São Paulo, onde parte do teto de uma sala de aula desabou (assista abaixo). Uma aluna sofreu ferimentos na cabeça e foi socorrida. Estudantes relataram que as rachaduras surgiram desde o ano passado e reclamaram que outros locais da escola estão na mesma situação.

O caso ocorreu na manhã de segunda-feira (21). O vídeo mostra os alunos assustados, dentro da sala, que estava tomada por pedaços do revestimento do teto.

A Secretaria Estadual da Educação (Seduc) informou que a aluna ferida foi encaminhada a um hospital, realizou exames e passa bem. Colegas relataram que ela precisou tomar pontos na cabeça.

A estudante Andressa Barbosa, de 16 anos, contou à TV Globo que a sala apresentava rachaduras desde 2023 e que uma mesa chegou a ser quebrada com o impacto da queda. “O teto já estava rachado desde o ano passado e tem outras salas que o teto já rachado (...) Ficamos bem assustados, a gente gritou”, disse a jovem.

Momentos antes do desabamento, alunos de uma sala no andar de baixo teriam soltado uma bombinha. “O dano não teve relação com o rojão acendido por estudantes. Os alunos responsáveis por este caso já foram identificados e acompanharão as aulas de maneira remota nesta semana”, disse a Seduc.

A pasta ressaltou que as salas foram interditadas vão passar por obras de reparo a partir desta terça-feira (22). Apesar disso, as aulas estão mantidas.

“Uma equipe de engenheiros da Fundação para Desenvolvimento da Educação (FDE) foi encaminhada à unidade para averiguar as intervenções necessárias. Duas salas foram interditadas. As aulas nesta terça-feira (22) seguem normalmente e as atividades serão realizadas em outros ambientes, como sala de leitura. A Diretoria de Ensino Norte 2 está à disposição da comunidade escolar para mais esclarecimentos”, concluiu a Seduc.