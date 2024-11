VÍDEOS: Galeria Pagé é evacuada após incêndio no Centro de São Paulo; três pessoas foram socorridas

Galeria Pagé, no Centro de SP, é evacuada às pressas por causa de incêndio; bombeiros já controlaram as chamas

Um incêndio atingiu a Galeria Pagé, na região da Rua 25 de Março, no Centro de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (28). O local precisou ser evacuado às pressas e, segundo informações do Corpo de Bombeiros, três pessoas inalaram fumaça e precisaram ser socorridas. O fogo foi controlado após 1h30 de combate.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a movimentação no local (assista abaixo):

Os bombeiros enviaram sete viaturas para atender a ocorrência. As pessoas que foram socorridas, incluindo dois brigadistas, foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Mooca. Ainda não há mais detalhes sobre o estado de saúde delas.

As chamas teriam começado em uma das lojas da galeria, que fica no famoso prédio de comércio popular. As causas do fogo, no entanto, ainda são desconhecidas.

Por conta da operação de combate ao incêndio, o trânsito na Rua Comendador Afonso Kherlakian foi totalmente interditado. Também há reflexos na Rua 25 de Março e na Barão de Duprat, em função da grande concentração de pessoas e veículos.

Incêndio no Shopping 25

No último dia 30 de outubro, um incêndio de grandes proporções destruiu mais de 200 lojas no Shopping 25, no Brás, no Centro da Capital.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um box do Shopping 25 começou a pegar fogo. O local estava trancado e funcionários e lojistas tentaram, desesperados, abrir as portas. Eles não conseguiram e as chamas se alastraram pelo prédio (assista abaixo).

As pessoas que estavam no shopping perceberam que uma fumaça saía de um box, que estava com as portas de ferro trancadas, localizado no térreo.

Em meio a gritos desesperados, vários homens tentaram arrombar as portas, mas não conseguiram. Logo depois disso a fumaça se espalhou pelo estabelecimento e as pessoas começaram a correr. Só aí o Corpo de Bombeiros foi acionado.

Depois disso, o incêndio se propagou pelos 18 mil metros quadrados do shopping e destruiu mais de 200 lojas, segundo estimaram os bombeiros. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido. Oito pessoas receberam atendimento médico por conta da inalação da fumaça.

O Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) do Shopping 25 estava vencido. Além disso, uma fiscalização realizada em 2022 pela Coordenadoria de Controle e Uso de Imóveis (CONTRU), órgão da Prefeitura de São Paulo, identificou vários problemas de segurança no sistema anti-incêndio do prédio.

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) abriu um inquérito para apurar o caso. O promotor de Habitação e Urbanismo Moacir Tonani Junior quer saber a existência ou não de documentação necessária para o funcionamento do estabelecimento, além de eventual omissão na fiscalização pelo poder público municipal.