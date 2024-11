Assaltante anuncia roubo em ônibus e acaba sendo surpreendido com tiro de GCM em São Paulo

Câmeras de segurança registraram um guarda civil atirando em um criminoso dentro de um ônibus em Embu das Artes, em São Paulo, no último domingo (24). As informações são do Brasil Urgente, da TV Band.

O suspeito teria anunciado um assalto no transporte, quando o guarda percebeu a movimentação e acabou reagindo. O agente de segurança, que trabalha em Taboão da Serra, voltava para a casa após um plantão de 12 horas quando tudo aconteceu, segundo a reportagem.

Antes de entrar no transporte, o suspeito teria esperado o coletivo em um ponto de ônibus para realizar o assalto. No momento do crime, sacou a arma para o condutor e anunciou o roubo.

Ao notar o movimento, o guarda teria descido pela porta traseira para pegar o assaltante do lado de fora. Assim que o criminoso notou, o disparo contra ele aconteceu.

Em seguida, ainda atingido, o suspeito teria descido do ônibus e fugido por uma viela. Guardas municipais o encontraram escondido em sua própria casa um tempo depois.

Segundo a matéria, o assaltante foi internado sob escolta policial no hospital geral de Itapecerica da Serra. Posteriormente prestará depoimento e será levado à prisão.