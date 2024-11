Mulher é atacada de surpresa com quatro facadas pelo ex-marido em Piracicaba, SP

No último domingo, dia 24 de novembro, uma mulher, que não teve a identidade divulgada, foi vítima de uma tentativa de feminicídio, no bairro Monte Líbano, em Piracicaba, município no interior do estado de São Paulo. As informações são do G1.

ANÚNCIO

De acordo com a Guarda, a mulher foi atacada de surpresa com quatro facadas pelo ex-marido. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para a Santa Casa do município.

Na unidade, foi constatado que a vítima foi atingida pelos golpes de faca nas costas, abaixo do peito esquerdo e no braço direito. O estado de saúde dela é estável.

A filha da mulher, que também não teve a identidade revelada, contou aos guardas que estava caminhando com a mãe quando o ex-marido dela surgiu de surpresa e a atacou com uma faca.

O homem a deixou ferida no local e foi embora. O caso foi registrado no Plantão Policial de Piracicaba.

Leia também:

Mulher é morta pelo ex-marido em rua de grande movimento na 25 de Março

ANÚNCIO

Homem de 34 anos bate a cabeça da própria companheira várias vezes contra a parede e é preso em Andradina, SP

Um homem, de 34 anos, foi preso após bater a cabeça da própria companheira contra a parede diversas vezes, em Andradina, município do estado de São Paulo. O crime aconteceu no último dia 15 de novembro. As informações também são do G1.

Conforme a Polícia Militar, a mulher contou que o companheiro chegou em casa embriagado e, após uma discussão entre os dois, ele começou a bater a cabeça dela várias vezes contra a parede.

A agressão só terminou quando uma idosa, que mora no local, interveio. O homem, que não teve a identidade divulgada, ainda ameaçou a vítima para que ela não acionasse a polícia.

A mulher foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e liberada após tomar medicação. O homem foi preso por violência doméstica e ameaça.