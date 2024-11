Mulher é morta pelo ex-marido em rua de grande movimento na 25 de Março

Uma das ruas mais movimentadas da região da 25 de Março se tornou palco de uma tragédia no final da tarde do último sábado, dia 23 de novembro. Uma mulher de 40 anos morreu após ser baleada pelo ex-marido na Ladeira Porto Geral, no Centro Histórico de São Paulo. Imagens das câmeras de segurança de um estabelecimento registraram o momento do crime, registrado como feminicídio.

ANÚNCIO

Leia também: Família afirma que jovem encontrada morta em rodovia estava tentando fugir do ex-companheiro

Segundo informações do G1, o crime em questão aconteceu em frente de uma loja de produtos de beleza, pertencente a uma rede fundada pela mulher. Nas imagens, é possível ver o suspeito discutindo com a vítima perto das 17h33. Em determinado momento as pessoas ao redor tentam conter o homem após ele se exaltar e sacar um revólver, no entanto ele ainda consegue realizar três disparos, que atingem a mulher na região do abdômen.

Câmera de segurança registrou o ocorrido. (Reprodução)

O barulho dos disparos causou uma grande correria na região enquanto pessoas que estavam presenciando a discussão tentaram deter o autor. Ele foi derrubado por dois homens e uma mulher, sendo essa última a filha da vítima.

Tentativa de socorro

A vítima, identificada como Gianeriny Santos Nascimento, conhecida como Jane, chegou a ser socorrida e levada para a Santa Casa, mas não sobreviveu aos ferimentos. Segundo a Polícia Militar, a bala perfurou o abdômen de Jane, que teve uma parada cardíaca a caminho do hospital.

A empresária tinha 40 anos e atuava no ramo da beleza. Ela deixa cinco filhos e dois netos. Os mais novos de seus filhos, um menino de 5 anos e uma menina de 10, eram filhos do homem identificado como Denilson Bento.

O autor dos disparos foi preso em flagrante de deverá responder pelo crime de feminicídio.