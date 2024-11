Mulher de 37 anos é sequestrada e mantida sob ameaça dentro de um carro pelo ex-companheiro em Limeira, SP

Na última terça-feira, dia 26 de novembro, uma mulher, de 37 anos, foi sequestrada e mantida sob ameaça dentro de um carro, em Limeira, município situado no Centro-Leste do estado de São Paulo. O suspeito, que é ex-marido da vítima, foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal. As informações são do G1.

De acordo com a corporação, o homem, de 39 anos, forçou a vítima a entrar em um veículo. Os agentes foram acionados por familiares da mulher, que testemunharam o momento do crime, e quando localizaram o carro, o suspeito ainda mantinha a vítima sob ameaça.

Ele reagiu de maneira violenta ao ser abordado e, para ser contido, foi necessário o uso de força e de algemas. A mulher foi resgatada com marcas de violência no pescoço e pelo corpo.

No veículo, a GCM uma cartucheira, várias munições de diferentes calibres e também uma machadinha. Os agentes acreditam que o instrumento possa ter sido usado contra a vítima.

O suspeito foi levado para a Central de Flagrantes, mas, após ser encarcerado, passou mal e precisou ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).