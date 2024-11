Internada, menina de 9 anos passou 7 minutos submersa em piscina de hotel de luxo em SP

Uma menina de nove anos foi internada no último sábado (23), após se afogar em piscina de hotel de luxo em Campinas, no interior de São Paulo. De acordo com o Metrópoles, a criança ficou sete minutos submersa.

Após o episódio, a menina foi resgatada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O hotel Royal Palm Plaza Resort, onde a garota estava hospedada, comunicou que a equipe de salva-vidas prestou socorro no momento do acidente, além de acompanhar os primeiros socorros.

Segundo o Metrópolis, a Prefeitura de Campinas foi procurada e comunicou nesta terça-feira (26) que a menina ainda está internada. No entanto, a família não autorizou a divulgação de seu quadro.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que o pai da criança compareceu à unidade policial, nesta segunda-feira (25), para prestar depoimento. O episódio foi registrado como lesão corporal no 2º Distrito Policial (DP) de Campinas e uma perícia no local foi solicitada.

“O Royal Palm Plaza Resort está em contato direto e permanente com a família, oferecendo toda a assistência necessária e continuará acompanhando de perto a recuperação da hóspede”, disse o hotel em nota.

Segundo o resort, o incidente envolveu um dispositivo responsável pelo retorno da água da cascata da piscina principal, o qual já foi inativado para avaliação.

“Esclarecemos que os ralos de nossas piscinas são antissucção e antiaprisionamento, justamente para evitar pressão de água significativa. Reiteramos nosso compromisso com a segurança e o bem-estar de nossos hóspedes, mantendo os protocolos e procedimentos de segurança sempre em operação”, diz o hotel.

