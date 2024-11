Professor de 24 anos atropela e mata idoso que atravessava faixa de pedestres no litoral de SP

Na manhã da última segunda-feira, dia 25 de novembro, um professor, de 24 anos, atropelou e matou um idoso que atravessava a faixa de pedestres, em Caraguatatuba, município no litoral norte do estado de São Paulo. As informações são do G1.

ANÚNCIO

De acordo com a Polícia Civil, o acidente ocorreu por volta das 11h, no km 83 da rodovia dos Tamoios, próximo ao bairro Jaraguazinho.

Em depoimento para a polícia, o motorista do veículo afirmou que “uma van que vinha à sua frente freou bruscamente próximo à faixa de pedestre, então, para não bater na traseira da van, mudou para a faixa da direita e viu a vítima atravessando a faixa de pedestre correndo, não dando tempo de frear e acabou atropelando a vítima”.

O idoso, de 78 anos, foi resgatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Stella Maris. Ele foi resgatado em estado gravíssimo.

O homem chegou a ser entubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), porém não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

Leia também:

Acidente na Serra da Barriga: motorista de ônibus que caiu em ribanceira viria a SP para casamento da filha

ANÚNCIO

Adolescente é estuprada, atropelada e morta após festa em MG; ela enviou vídeo para mãe horas antes

Motorista foi liberado

O carro passou por uma perícia no pátio da delegacia de polícia e o motorista realizou o teste do bafômetro, que deu resultado negativo para consumo de álcool.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e permanece sendo investigado pela Polícia Civil. O motorista foi liberado pela polícia.

Conforme entendido pelo delegado responsável pelo caso, “o investigado adotou todas as condutas exigidas pela legislação, demonstrando cooperar com as autoridades e não se furtar à responsabilização”.