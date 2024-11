Acidente na Serra da Barriga: motorista de ônibus que caiu em ribanceira viria a SP para casamento da filha

O ônibus que despencou de uma ribanceira na Serra da Barriga, em União dos Palmares, em Alagoas, no último domingo, carregava 48 pessoas e 18 delas morreram no acidente, entre elas o motorista Luciano de Queiroz de Araújo, de 47 anos. A notícia é da Gazeta Web.

Segundo sua mulher, Maria das Graças da Silva, com quem era casado há 25 anos, eles estavam com viagem marcada para o casamento da filha e Luciano deveria levar ela ao altar.

“Nós estávamos de viagem para São Paulo, para visitar minha família, no casamento dela. As malas já estão arrumadas e ontem aconteceu uma tragédia dessa com ele. E hoje ele está ali”, disse. “Ele comprou o terno para entrar na igreja com a filha e hoje ele está nesse caixão e eu não estou acreditando”, desabafou Maria das Graças.

COMO FOI O ACIDENTE

Um ônibus que levava 48 pessoas para o Parque Memorial Quilombo dos Palmares para participar de um piquenique capotou na Serra da Barriga por volta das 14 deste domingo e despencou de uma altura de cerca de 400 metros, abrindo uma clareira na mata. Dos 48 passageiros, 18 morreram.

A Prefeitura de União dos Palmares informou que o ônibus é de uma empresa terceirizada e havia passado por vistoria, por isso estava com toda a documentação irregular.

O Corpo de Bombeiros ainda não sabe informar as causas do acidente.