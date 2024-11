Tragédia com ônibus escolar: saiba quem são os mortos em acidente na Serra da Barriga, em Alagoas

O Instituto Médico Legal (IML) já identificou 16 dos 18 mortos em um acidente com um ônibus escolar que despencou de uma ribanceira e capotou na Serra da Barriga, em União dos Palmares, em Alagoas. O veículo levava 48 pessoas para o Parque Memorial Quilombo dos Palmares, onde elas iriam participar de um piquenique.

Veja abaixo a lista das vítimas fatais já identificadas:

Luciano de Queiroz Araújo - motorista do ônibus - 47 anos

Thamires Caroline da Silva - 35 anos

Lourinete Figueiredo Batista - 53 anos

Ivone Clemente da Silva - 37 anos

Rosimeire Barros da Silva - 54 anos

Andrielly Rafaella de Santana da Silva - 14 anos

Alaide Tereza de Jesus, 84 anos

Josefa Marcelino, 45 anos

Heloíse Ferreira da Silva, 21 anos

Saulo Hermínio da Silva, 24 anos

Antoniele Fernanda Américo da Silva, 31 anos

Pedro Henrique Américo da Silva Filho, 14 anos

Linelenes Florêncio dos Santos, 38 anos

Maitê Francine Romão da Silva, 5 anos

Maria Joselani da Silva Lima Santos, 32 anos

Jobson Gabriel Lima dos Santos, 9 anos

De acordo com o Instituto Médico Legal (IML), dois corpos ainda aguardam a identificação oficial da família e só depois disso serão liberados para o sepultamento.

O acidente ocorreu por volta das 14h de domingo (24). Conforme o Corpo de Bombeiros, 48 pessoas seguiam no veículo, que despencou de uma barreira com altura de 400 metros e abriu uma clareira em uma área de mata. Depois, houve o capotamento.

Dezesseis pessoas morreram ainda no local. Uma mulher grávida chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Regional da Mata (HRM), mas morreu logo depois de dar entrada. Uma criança de 4 anos foi levada para Maceió, mas também não resistiu e morreu no Hospital Geral do Estado (HGE).

Investigação

O ônibus em questão foi cedido pela Prefeitura de União dos Palmares para levar as pessoas até o Parque Memorial Quilombo dos Palmares, onde eles iriam participar de um piquenique com vista para o pôr do sol. A celebração integrava a semana da Consciência Negra.

A administração municipal lamentou o acidente e informou que o ônibus estava “com todas as vistorias em dia, tendo passado por inspeção recente, realizada poucos dias antes do ocorrido”.

A Polícia Civil investiga as causas do acidente. O delegado Guilherme Lusten informou que tudo indica que o veículo sofreu alguma pane mecânica antes de cair na ribanceira, mas estava sim com as vistorias em dia.

“O que foi apurado até o momento é que o ônibus estava em condições de uso. Era um ônibus relativamente novo, foi feita uma inspeção veicular, que é obrigatória para ônibus escolares que ocorre de seis e seis meses, foi realizada no dia 13 de outubro. Os pneus estava em condições boas. Enfim, o ônibus estava em condições, realmente, de uso”, destacou o investigador ao site G1.