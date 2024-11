Ônibus escolar levava grupo para piquenique quando despencou de barreira em AL; 18 pessoas morreram

A Polícia Civil investiga as causas do acidente com um ônibus escolar que despencou de uma ribanceira e capotou na Serra da Barriga, em União dos Palmares, em Alagoas, no domingo (24). O veículo levava 48 pessoas para o Parque Memorial Quilombo dos Palmares, onde elas iriam participar de um piquenique. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o desespero após a tragédia, que deixou 18 mortos (assista abaixo).

ANÚNCIO

LEIA TAMBÉM:

O acidente ocorreu por volta das 14h de domingo. Conforme o Corpo de Bombeiros, 48 pessoas seguiam no veículo, que despencou de uma barreira com altura de 400 metros e abriu uma clareira em uma área de mata. Depois, houve o capotamento.

Uma operação de resgate foi montada, mas o local dificultou os trabalhos. Pessoas que moram nas regiões também tentaram ajudar as vítimas, sendo que 16 mortes foram registradas no local.

Uma mulher grávida chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Regional da Mata (HRM), mas morreu logo depois de dar entrada. Uma criança de 4 anos foi levada para Maceió, mas também não resistiu e morreu no Hospital Geral do Estado (HGE).

As causas do acidente ainda são apuradas. O Corpo de Bombeiros utilizou um drone para fazer uma varredura no local, sendo que essas imagens podem ajudar a explicar o que aconteceu com o ônibus.

Piquenique

Familiares das vítimas contaram que o ônibus escolar levava o grupo para o Parque Memorial Quilombo dos Palmares, onde ainda eram realizadas comemorações pelo Dia da Consciência Negra. Estava previsto um piquenique, onde os participantes poderiam ver o pôr do sol.

ANÚNCIO

Uma das vítimas foi identificada como Josefa Marcelino, de 43 anos, que seguia com dois filhos, de 10 e 5 anos, e o neto, de 4. A mulher faleceu ainda no local, sendo que as crianças foram atendidas no HRM e já receberam alta médica.

“Era pra ser um passeio de domingo feliz, eles queriam fazer um piquenique lá na Serra, ver os shows e depois voltar pra casa. Estavam todos animados”, contou Breno Marcelino, outro filho de Josefa, em entrevista ao G1.

“A maioria das pessoas era conhecida, cidade pequena. Mas não era um grupo fechado. Todos foram pra fazer o passeio. Minha mãe e meus irmãos estavam animados”, lamentou Breno.