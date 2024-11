Passageiro coloca fogo em ônibus de viagem que levava mais de 40 passageiros em SP

Um ônibus de viagem foi incendiado na manhã desta sexta-feira, dia 22 de novembro, na altura do km 497 da Rodovia Régis Bittencourt, região de Cajati, interior de São Paulo. O suspeito, identificado como sendo um dos passageiros do veículo, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal ao tentar fugir do local. Apesar do ônibus ser consumido pelas chamas, não foram registrados feridos no incidente.

ANÚNCIO

Leia também: “Não vou ter mais meu melhor amigo”, lamenta irmão de estudante de medicina morto pela PM em SP

Informações da PRF revelaram que o caso aconteceu perto das 5h30 da manhã. O passageiro, que não teve seu nome e idade revelados, se trancou no banheiro do ônibus e ateou fogo no local. De acordo com o G1, o veículo saiu de São Paulo e tinha como destino Curitiba (PR). Eram transportadas 44 pessoas e um animal de estimação.

Ação de motorista ajudou a proteger os passageiros

Segundo a Polícia, os passageiros foram os primeiros a perceber a fumaça. Eles arrombaram a porta do banheiro e retirar o incendiário do local. O homem não chegou a se ferir na ação e tentou fugir assim que o condutor parou o veículo no acostamento, possibilitando a saída de todos os passageiros e evitando feridos.

As testemunhas foram responsáveis por acionar a polícia e uma equipe da PRF de Registro foi direcionada ao local do incidente. Os agentes conseguiram localizar o incendiário em um posto no km 500 da mesma rodovia. Ao ser abordado o homem teria dito “coisas sem nexo”.

Por conta do incêndio, a pista sul da rodovia precisou ser interditada, causando um congestionamento de aproximadamente 12 quilômetros. A pista foi liberada às 8h30 e o veículo mantido no local para realização de uma perícia.