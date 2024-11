Cabelo preso no ralo da piscina: menina de nove anos se afoga em resort de luxo

Uma menina de nove anos se afogou em um resort de luxo em Campinas na noite do último sábado ao ficar com o cabelo preso no ralo da piscina, segundo relatou o pai em boletim de ocorrência. A notícia é do G1.

A jovem foi socorrida por um hóspede do hotel ao notar que ela estava submersa há tempo demais e foi levada às pressas pelo Samu ao Hospital Pedriátrico Municipal Mário Gattinho, em Campinas.

Segundo o delegado que lavrou a ocorrência, o pai disse que a piscina tinha um dispositivo de cascata e o ralo sugava a água com força para jogar de volta pelo sistema e sua filha brincava perto do local quando teve o cabelo sugado, fazendo com que ela ficasse submersa em uma piscina rasa. De acordo com os policiais, a criança deve ter ficado submersa por cerca de sete minutos.

A polícia solicitou uma perícia na piscina para verificar se a instalação do equipamento que supre a cascata com água estava correta e solicitou que o parque entregue as imagens das câmeras de segurança para verificar se havia salva-vidas no local no momento do acidente.

ESTADO DE SAÚDE DA CRIANÇA

Segundo testemunhas que estavam no local, a menina recebeu os primeiros socorros por médicos que estavam hospedado no resort e quando os bombeiros chegaram ela já estava estabilizada.

A menina continua internada na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), de acordo com comunicado da Rede Mário Gatti, mas seu estado de saúde não foi informado.

NOTA OFICIAL DO RESORT

Em nota, o Royal Palm Plaza lamentou o episódio.

“O caso envolveu um dispositivo específico para retorno de água de uma cascata da piscina principal, que já foi desligado para avaliação. Reiteramos nosso compromisso com a segurança e o bem-estar de nossos hóspedes, mantendo os protocolos e procedimentos de segurança sempre em operação”, diz a nota.

“A equipe de salva-vidas que estava no local prestou socorro imediato e acompanhou os primeiros socorros. Reafirmamos nosso compromisso com a segurança e o bem-estar de nossos hóspedes, mantendo todos os protocolos e procedimentos de segurança sempre em operação.”