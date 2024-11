VÍDEOS: Falha prejudica circulação dos trens na Linha 3-Vermelha do Metrô; passageiros mostram caos

Interferência na via prejudica circulação dos trens e deixa plataformas lotadas na Linha 3-Vermelha do Metrô, em SP

Uma interferência na via prejudica a circulação dos trens da Linha 3-Vermelha do Metrô, em São Paulo, na manhã desta terça-feira (26). O problema ocorreu na região da Estação Tatuapé e, por conta disso, as locomotivas operam com velocidade reduzida e maior tempo de parada. Passageiros fizeram postagens nas redes sociais mostrando as plataformas lotadas e reclamam da dificuldade no transporte (confira abaixo).

A falha começou por volta das 6h50. O Metrô não detalhou qual foi a interferência na via, mas destacou que os técnicos trabalham para resolver a situação.

“A operação dos trens na Linha 3-Vermelha acontece com velocidade reduzida e maior tempo de parada em razão de uma interferência na via na região da estação Tatuapé. Como alternativa, a transferência gratuita para a CPTM foi aberta nas estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera. O Metrô está trabalhando para normalizar a circulação dos trens e pede desculpas aos passageiros pelos transtornos provocados”, destacou o órgão.

Por conta da falha, a integração gratuita com a Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) foi aberta na Estação Tatuapé.