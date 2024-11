VÍDEO: Falha em freios deixa estação da Linha 3-Vermelha cheia de fumaça e assusta passageiros

Uma falha no sistema de freios de um trem deixou a Estação Penha/Lojas Besni, da Linha 3-Vermelha do Metrô, em São Paulo, cheia de fumaça na manhã desta segunda-feira (25). Passageiros ficaram assustados com a situação e reclamavam do forte cheiro de queimado em postagens nas redes sociais (veja abaixo).

ANÚNCIO

LEIA TAMBÉM:

De acordo com o Metrô, um trem apresentou falhas no sistema de freios por volta das 6h27. A locomotiva foi esvaziada e recolhida para manutenção. A operação foi afetada até 6h36, quando a circulação voltou ao normal.

“A circulação dos trens da Linha 3-Vermelha está normal neste momento. Mais cedo, das 6h27 às 6h36, um trem apresentou falha e teve de ser esvaziado na estação Penha-Lojas Besni e recolhido para manutenção. O Metrô pede desculpas aos passageiros pelos transtornos provocados”.

Explosão e incêndio

No domingo (24), passageiros ficaram assustados com uma explosão seguida de incêndio na Linha 9 – Esmeralda da ViaMobilidade. A situação ocorreu em um trem na Estação Santo Amaro.

A ViaMobilidade confirmou que o incidente ocorreu após uma falha elétrica e que, apesar do susto, não houve feridos.

“Devido a uma falha elétrica ocorrida na manhã deste domingo, às 11h41, a Linha 9-Esmeralda, opera com maiores intervalos. A intercorrência gerou princípio de incêndio em uma das composições, sendo rapidamente apagado. Não houve feridos. Técnicos da concessionária estão no local para o restabelecimento da operação no menor tempo possível”.