Usuários da CPTM relatam explosão em trem da Linha 9 na Estação Santo Amaro

Passageiros que utilizavam a Linha 9 – Esmeralda da ViaMobilidade na manhã deste domingo viveram momentos de pânico. Segundo publicações realizadas nas redes sociais, uma pane elétrica envolvendo um trem na Estação Santo Amaro causou uma explosão seguida de incêndio em uma das composições.

De acordo com o portal Metrópoles, a ViaMobilidade, que administra a linha em questão, confirmou que o incidente ocorreu após uma falha elétrica e que, apesar do susto, não houve feridos. “Devido a uma falha elétrica ocorrida na manhã deste domingo, às 11h41, a Linha 9-Esmeralda, opera com maiores intervalos. A intercorrência gerou princípio de incêndio em uma das composições, sendo rapidamente apagado. Não houve feridos. Técnicos da concessionária estão no local para o restabelecimento da operação no menor tempo possível”.

Segundo a empresa, os trens estão circulando com maior intervalo entre as estações Osasco e João Dias, e o PAESE foi acionado para atender o trecho entre as estações João Dias e Socorro.

Pânico e tumulto

Nas redes sociais diversos usuários do X, antigo Twitter, compartilharam vídeos e fotos da ocorrência. Em meio a diversas críticas, os internautas se mostraram revoltados com as recorrentes falhas registradas nas operações da linha em questão.

Vale lembrar que há um mês outro trem apresentou um problema similar na mesma linha.

Veja algumas das publicações feitas pelos internautas.