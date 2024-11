41 estações de trem das linhas 8 e 9 disponibilizam internet gratuita para os usuários

Os passageiros que utilizam as linhas 8 – Diamante e 9 - Esmeralda da CPTM operadas pela ViaMobilidade receberam duas novidades nos últimos dias. Desde o dia 18 de novembro as 41 estações das linhas citadas receberam serviços de Wi-Fi gratuito que podem ser acessados pelos usuários nas áreas da plataforma.

Com o acesso à internet, os mais de 840 mil passageiros que utilizam as linhas podem acessar o serviço “Próximo Trem”, por meio do qual será possível consultar o tempo estimado para a chegada do próximo trem na estação. Além disso, a página fornece informações sobre o número da linha, sentido, status da operação e sinaliza com a mensagem de “Embarque Próximo” quando faltar 20 segundos para o trem chegar na estação.

Como acessar

Para utilizar o acesso gratuito à internet nas estações o passageiro precisa conectar à rede wi-fi “Passageiros ViaMobilidade”. Depois basta realizar um cadastro com nome, e-mail e data de nascimento. As conexões terão duração de 60 minutos por login.

A rede de internet gratuita tem limites de navegação como restrição de acesso a serviços de streaming e sites de conteúdo adulto.