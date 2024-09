Metrô e CPTM: passageiros afetados por falhas nos trens podem emitir atestados; saiba como fazer

Falhas em trens do Metrô ou da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), em São Paulo, acabam prejudicando passageiros que chegam atrasados ou até mesmo perdem o dia de trabalho e outros compromissos. Em situações do tipo, os usuários afetados por problemas nas linhas podem emitir um atestado pela internet.

No caso do Metrô, o passageiro que precisa do atestado deve acessar a página “Central de Ocorrências”, onde são listadas as falhas. Aí é só clicar no ícone da impressora e emitir o atestado. Caso o problema ainda não esteja nesta lista, o usuário poderá solicitar o atestado por meio dos canais de relacionamento.

Metrô detalha falhas nas linhas em site, onde passageiro pode emitir atestado (Reprodução/Metrô)

Já para os passageiros da CPTM, é preciso acessar a página “Atendimento ao Passageiro”, onde o comunicado de ocorrências aparece na parte inferior. É só identificar a data da falha e clicar no ícone da impressora, assim, o atestado também será emitido.

Passageiros devem acessar página de atendimento da CPTM para emitir atestado em caso de atrasos nas linhas (Reprodução/CPTM)

Briga deixa feridos na Linha 4-Amarela

Na noite da última terça-feira (10), uma briga entre passageiros terminou com vidros estilhaçados e três pessoas feridas na Estação Pinheiros da Linha 4-Amarela do Metrô. Três homens começaram a discutir e logo partiram para agressões físicas, quebrando as proteções das escadas rolantes. Os envolvidos foram levados até uma delegacia para os devidos esclarecimentos.

Vidros de proteção das escadas rolantes foram quebrados durante briga na Linha 4-Amarela do Metrô, em SP (Reprodução/Diário dos Trilhos)

Testemunhas contaram que os três homens discutiam, quando começaram a trocar socos, por volta das 18h. Um deles foi empurrado contra a lateral de uma escada rolante, quebrando o vidro de proteção. Os estilhaços caíram no piso inferior, que levam para a plataforma de embarque, causando ferimentos em três pessoas que não tinham envolvimento com o caso.

De acordo com a ViaQuatro, as vítimas sofreram lesões leves e receberam atendimento médico ainda no local. Já os passageiros envolvidos na briga foram levados ao 14º Distrito Policial para o registro do boletim de ocorrência.

Parte das escadas rolantes foram temporariamente interditadas para a remoção dos estilhaços e vidros quebrados, mas a operação da Linha 4-Amarela seguiu normalmente. A concessionária destacou que já realizava os reparos na proteção da escada rolante.