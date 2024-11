Representatividade feminina e apoio a saúde mental serão marcas do vestibular Fuvest 2026

A edição 2025 da Fuvest ainda está em andamento, mas a organização da prova já revelou uma série de novidades para a programação da Fuvest 2026. Prevista para ser realizada nos últimos meses do próximo ano, a edição seguinte do vestibular que dá acesso à Universidade de São Paulo (USP) contará com melhorias focadas na saúde mental e representatividade feminina.

ANÚNCIO

Leia também: Fuvest 2025: Gabarito oficial já está disponível, saiba como consultar as respostas da prova

De acordo com uma publicação realizada pelo G1, durante o período preparatório para o Vestibular Fuvest 2026 serão oferecidas rodas de conversa para auxiliar os candidatos a lidar com a ansiedade durante o período de preparação para as provas e também no dia dos exames.

A informação é de Gustavo Monaco, diretor-executivo da Fuvest, que reforçou a importância da ação e afirmou que os candidatos poderão optar por participar das atividades por meio da ficha de inscrição para o vestibular. Os encontros em questão serão coordenados por professores e alunos de pós-graduação do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo.

“Serão encontros online, disponíveis para todos os candidatos que desejarem. Se nós tivermos 120 mil inscritos e os 120 mil requererem, o Instituto de Psicologia garante que vai conseguir atender todos em horários coletivos”, afirma.

Leituras obrigatórias

Outro tópico que chamou atenção foi a alteração da lista de leituras obrigatórias para a edição 2026 da Fuvest. Nomes já conhecidos e consagrados da literatura deixaram a lista de obras obrigatórias e abriram espaço para a presença de autoras clássicas e modernas.

A mudança é um reflexo da necessidade de valorizar a presença e representatividade feminina na literatura. Confira como ficou a lista de obras para a Fuvest 2026.